Anna intervista a Monica Guerritore | Ho scelto di seguire la strada di Anna Magnani Le mie figlie hanno sofferto per la mia assenza

Superguidatv.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di successi teatrali, Monica Guerritore debutta alla regia con Anna, un film dedicato alla leggendaria Anna Magnani. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025 e in arrivo nelle sale il 6 novembre con Notorious Pictures, il film rappresenta per Guerritore una sfida a tutto tondo: oltre a dirigere, scrive la sceneggiatura e interpreta la protagonista. Anna non è solo un omaggio, ma un’immersione intima nell’anima irrequieta di un’icona del Novecento. La narrazione prende il via il 21 marzo 1956, notte in cui Magnani ricevette l’Oscar per La Rosa Tatuata. Invece di aspettare la notizia sotto i riflettori, l’attrice si perde nei vicoli di Roma, tra gatti randagi, volti familiari e ricordi vividi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

anna intervista a monica guerritore ho scelto di seguire la strada di anna magnani le mie figlie hanno sofferto per la mia assenza

© Superguidatv.it - “Anna”, intervista a Monica Guerritore: “Ho scelto di seguire la strada di Anna Magnani. Le mie figlie hanno sofferto per la mia assenza”

Argomenti simili trattati di recente

anna intervista monica guerritore“Anna”, intervista a Monica Guerritore: “Ho scelto di seguire la strada di Anna Magnani. Le mie figlie hanno sofferto per la mia assenza” - Dopo anni di successi teatrali, Monica Guerritore debutta alla regia con Anna, un film dedicato alla leggendaria Anna Magnani. Segnala superguidatv.it

anna intervista monica guerritoreMonica Guerritore fa rivivere Anna Magnani, il film raccontato a Vogue Italia: «Lei la persona più umana da portare oggi sul grande schermo» - Monica Guerritore diventa Anna Magnani in Anna, il film presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025 che arriverà nelle sale cinematografiche il 6 novembre ... Secondo vogue.it

anna intervista monica guerritoreAnna, il film di Monica Guerritore sulla grande Magnani alla Festa del Cinema di Roma - Leggi su Sky TG24 l'articolo Anna, il film di Monica Guerritore sulla grande Magnani alla Festa del Cinema di Roma ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Anna Intervista Monica Guerritore