Anm sembra di stare nel Pd | quei magistrati sconvolti dalle toghe rosse
“Sembra di stare in una succursale del Pd ”. Non è un titolo di satira, ma la frase — amarissima — che rimbalza tra le chat dei magistrati alla vigilia del voto decisivo sulla riforma della giustizia. A dirlo non sono politici di centrodestra, ma le toghe stesse, sempre più insofferenti verso un’ Associazione nazionale magistrati che, a detta di molti, “fa politica”. E la fa contro il governo di Giorgia Meloni, la premier che il giudice Marco Patarnello definì “pericolosa”. Non un bel clima dentro l’Anm, anzi esplosivo. Le mail tra colleghi raccontano un mondo spaccato, tiepido verso i vertici e ormai diviso in due blocchi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Poi un altro video sui social di Fedez con una frase che sembra un frammento di testo: “Non stare ad ascoltare la rabbia tanto non ha importanza” - facebook.com Vai su Facebook
"Sembra di stare nel Pd". Rivolta nella chat dell'Anm. Ma le toghe rosse vanno avanti - Se lo dicono da soli, i magistrati, alla vigilia del voto decisivo sulla riforma della ... Come scrive iltempo.it
L’Anm al Pd: ‘Critici su Separazione carriere’ - La maggioranza prosegue a imbavagliare il Parlamento sulla separazione delle carriere, la riforma costituzionale giunta alla Camera in seconda lettura. Secondo ilfattoquotidiano.it