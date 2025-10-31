Anm sembra di stare nel Pd | quei magistrati sconvolti dalle toghe rosse

“Sembra di stare in una succursale del Pd ”. Non è un titolo di satira, ma la frase — amarissima — che rimbalza tra le chat dei magistrati alla vigilia del voto decisivo sulla riforma della giustizia. A dirlo non sono politici di centrodestra, ma le toghe stesse, sempre più insofferenti verso un’ Associazione nazionale magistrati che, a detta di molti, “fa politica”. E la fa contro il governo di Giorgia Meloni, la premier che il giudice Marco Patarnello definì “pericolosa”. Non un bel clima dentro l’Anm, anzi esplosivo. Le mail tra colleghi raccontano un mondo spaccato, tiepido verso i vertici e ormai diviso in due blocchi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

