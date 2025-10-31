Anm lancia il Comitato per il No | Non facciamo politica battaglia per i cittadini È solo il governo a cercare lo scontro

“Ho accettato con entusiasmo perché credo profondamente che questa sia e debba essere la battaglia dei cittadini, e non possa essere la battaglia dei magistrati contro il governo: forse è il governo che vorrebbe trascinare la magistratura su questo piano”. Il costituzionalista Enrico Grosso esordisce con queste parole nel suo incarico di presidente onorario del Comitato per il No alla riforma della giustizia, presentato ufficialmente dall’ Associazione nazionale magistrati in una conferenza stampa in Cassazione. Cinquantanove anni, professore universitario e avvocato penalista a Torino, scherzando coi cronisti si definisce un “ grigio accademico “, ma sembra entrato facilmente nel ruolo che da qui al voto – in programma tra marzo e aprile – lo trasformerà in frontman della campagna referendaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

