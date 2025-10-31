Anime di Edimburgo 

Racconto sfumato della capitale scozzese. Un tempo, i densi fumi delle ciminiere degli innumerevoli camini a carbone avvolgevano i quartieri della Auld Reekie, la versione vecchia e fumosa di Edimburgo. Oggi non è più così, ma alla capitale scozzese è rimasto il fascino da città magica e misteriosa. Certo, chi decide di regalarsi qualche giorno qui è meglio che si prepari a camminare il doppio di ciò che crede. Non tanto per le dimensioni della città, in quanto il centro storico è abbastanza contenuto, piuttosto per via del suo patrimonio culturale che è doveroso approfondire di giorno e per la sua copiosa eredità di leggende e misteri, da scoprire col favore delle tenebre. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it