Anime di Edimburgo 

Puntomagazine.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Racconto sfumato della capitale scozzese. Un tempo, i densi fumi delle ciminiere degli innumerevoli  camini a carbone avvolgevano i quartieri della  Auld Reekie, la versione vecchia e fumosa di Edimburgo. Oggi non è più così, ma alla capitale scozzese è rimasto il fascino da città magica e misteriosa. Certo, chi decide di  regalarsi qualche giorno qui è meglio che si prepari a camminare il doppio di ciò che crede. Non tanto per le dimensioni della città, in quanto il centro storico è abbastanza contenuto, piuttosto per via del suo patrimonio culturale che è doveroso approfondire di giorno e per la sua copiosa eredità di leggende e misteri,  da scoprire col favore delle tenebre. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

