Animal Crossing rinasce su Switch 2 | nuova versione migliorata e maxi update 3.0

Nintendo ha scelto uno dei suoi titoli più amati per inaugurare la nuova generazione: Animal Crossing: New Horizons tornerà sotto i riflettori grazie a una versione ottimizzata per Nintendo Switch 2 e a un enorme aggiornamento gratuito dedicato anche ai giocatori su Switch. La data da segnare è il 15 gennaio 2026, giornata che promette di rivoluzionare la vita sulle isole virtuali di milioni di utenti. Versione Switch 2: grafica evoluta e interazione più naturale. La nuova edizione di Animal Crossing punta a sfruttare a pieno la potenza di Switch 2. L'isola potrà essere esplorata in risoluzione fino a 4K collegando la console alla TV, con immagini più pulite, animazioni più fluide e dettagli ambientali più ricchi.

