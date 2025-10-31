Anguissa rinuncia alla Coppa d' Africa? Malu | In Camerun verrebbe linciato
Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo esperto di calcio africano, ospite di Sportitalia, ha così commentato i rumors sulla possibile rinuncia di Zambo Anguissa alla Coppa d'Africa in programma tra fine dicembre e gennaio.“Sono discorsi molto italiani, se dovesse saltare la Coppa d'Africa lo aspetta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Clamoroso #Anguissa, ipotesi rinuncia Coppa d'Africa per restare al Napoli Zambo Anguissa potrebbe rinunciare alla Coppa d'Africa per restare al Napoli? A riferire la clamorosa ipotesi è l'edizione odierna del Corriere dello Sport. - facebook.com Vai su Facebook
Anguissa rinuncia alla Coppa d'Africa con il Camerun? Può restare a Napoli, il club lavora al rinnovo del contratto del centrocampista [? Corriere dello Sport] - X Vai su X
Anguissa rinuncia alla Coppa d'Africa? Malu: "In Camerun verrebbe linciato" - Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo esperto di calcio africano, ospite di Sportitalia, ha così commentato i rumors sulla possibile rinuncia di Zambo Anguissa alla Coppa d'Africa in programma tra fine ... Si legge su napolitoday.it
Napoli, sorpresa Anguissa: può dire no alla Coppa d’Africa! - È questo il clamoroso scenario che potrebbe delinearsi nelle prossime settimane, da monitorare con grande attenzione. Scrive fantamaster.it
Corriere dello Sport - Anguissa rinuncia alla Coppa d'Africa con il Camerun? Può restare a Napoli, il club lavora al rinnovo del contratto del centrocampista - Il camerunese, cuore del progetto Conte e uomo simbolo del Napoli, è al centro tra rinnovo, record di goal: può rinunciare alla Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026 in ... Segnala msn.com