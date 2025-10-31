Frank Zambo Anguissa è in nomination tra i migliori giocatori del mese di ottobre della Serie A. Anguissa tra i migliori di ottobre della Serie A. Il centrocampista del Napoli si è reso protagonista con la sua squadra, segnando in questo mese 3 gol in 4 partite, contro Genoa, Inter e Lecce. Per votare Anguissa, bisognerà collegarsi a questo sito e cliccare sul “vota ora” sotto la sua foto. Insieme al camerunense, sono stati nominati anche Elia Caprile (Cagliari), Rafa Leao (Milan), Nicolò Cambiaghi (Bologna), Federico Bonazzoli (Cremonese) e Hakan Calhanoglu (Inter). Il centrocampista voleva andare via da Napoli quest’estate (Tmw). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anguissa è il bomber nascosto del Napoli, la Serie A lo inserisce tra i migliori del mese di ottobre