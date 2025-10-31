Anguissa candidato come miglior giocatore di ottobre della serie A

Il camerunense tra i candidati per il premio della Lega Serie A. Frank Zambo Anguissa, centrocampista azzurro, è tra i candidati per il premio della .

Napoli, occhio ai turchi: è derby di Istanbul per Anguissa 🇹🇷 Attenzione alla sponda turca. La vicenda di Victor Osimhen è esemplare: nell’ultimo anno il Galatasaray ha dimostrato di fare sul serio sul mercato, e ora sta puntando un altro importante obiettivo i - facebook.com Vai su Facebook

Anguissa candidato come miglior giocatore di ottobre della serie A - Frank Zambo Anguissa, centrocampista azzurro, è tra i candidati per il premio della Lega ... Riporta forzazzurri.net

L'ELOGIO - Salvione: "Anguissa il miglior giocatore del Napoli, è mostruoso, un campione a 360°" - A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista: "Anguissa è il miglior giocatore del Napoli, è mostruoso. Secondo napolimagazine.com

Anguissa è il bomber nascosto del Napoli, la Serie A lo inserisce tra i migliori del mese di ottobre - Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, è in nomination tra i migliori giocatori del mese di ottobre della Serie A. ilnapolista.it scrive