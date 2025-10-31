Angel' s Bar di Avellino amplia la sua offerta gastronomica

L'Angel's Bar, situato in viale Italia 20 ad Avellino, amplia la sua offerta gastronomica con un nuovo menù completo, progettato per accontentare anche i gusti più esigenti. Dal 3 novembre 2025, i clienti avranno l'opportunità di assaporare piatti creativi e variegati, perfetti per un pranzo o. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

