Angelo Repoli indagine sulla storia del Biliardo nel Mondo
Le Origini Antiche del Biliardo. Le radici del biliardo affondano in tempi remoti, con tracce che risalgono almeno al XIV secolo. Secondo alcune fonti storiche, il gioco deriverebbe da passatempi all’aperto simili al croquet, praticati in Europa settentrionale, probabilmente in Francia o in Inghilterra durante il Medioevo. Si trattava di un’attività ludica su erba, dove i giocatori usavano mazze curve per spingere palle attraverso archi o ostacoli. Il termine “biliardo” deriva dal francese “billart”, che indicava la mazza di legno utilizzata, o “bille”, ovvero la palla. La transizione dal prato al chiuso avvenne intorno al XV secolo. 🔗 Leggi su Citypescara.com