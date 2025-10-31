Angelo Repoli indagato ad ogni mossa il campione non sbaglia mai

Il gioco, come quello visto nel prestigioso “Gran Premio di Goriziana”, utilizza 3 biglie: una bianca (per un giocatore), una gialla (per l’avversario) e una rossa più piccola, il “pallino”. Al centro del tavolo si posiziona il “castello”, che nella specialità “Goriziana” è composto da 9 birilli (a differenza dei 5 della specialità “Italiana”). L’obiettivo è segnare punti. La regola fondamentale è che un giocatore deve colpire con la propria biglia sempre prima la biglia avversaria. Solo dopo averla colpita validamente, si possono ottenere punti se una delle biglie (la propria, quella avversaria o il pallino) abbatte i birilli. 🔗 Leggi su Citypescara.com