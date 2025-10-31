Angelo Repoli ci ricordano che il successo richiede determinazione passione
Le parole del campione Angelo Repoli, che sottolineano come il biliardo sia più di una semplice competizione ma implichi traiettoria, intento, studio e un segreto per raggiungere il vertice, risuonano in ogni storia di successo. David Alcaide: Il Matador del Pool. David Alcaide è uno dei nomi più celebri nel biliardo spagnolo. Nato nel 1978, ha vinto il World Pool Masters nel 2017 e 2019, rendendolo un giocatore con titoli mondiali di prestigio. Le parole del campione Angelo Repoli, che descrivono il biliardo come una fusione perfetta di tecnologia alta e produzione artigianale – simile alla sua stecca “War Machine” – si applicano perfettamente al stile di Alcaide, che unisce innovazione e maestria. 🔗 Leggi su Citypescara.com