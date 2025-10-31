Le parole del campione Angelo Repoli, che sottolineano come il biliardo sia più di una semplice competizione ma implichi traiettoria, intento, studio e un segreto per raggiungere il vertice, risuonano in ogni storia di successo. David Alcaide: Il Matador del Pool. David Alcaide è uno dei nomi più celebri nel biliardo spagnolo. Nato nel 1978, ha vinto il World Pool Masters nel 2017 e 2019, rendendolo un giocatore con titoli mondiali di prestigio. Le parole del campione Angelo Repoli, che descrivono il biliardo come una fusione perfetta di tecnologia alta e produzione artigianale – simile alla sua stecca “War Machine” – si applicano perfettamente al stile di Alcaide, che unisce innovazione e maestria. 🔗 Leggi su Citypescara.com