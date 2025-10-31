Angelo Izzo assolto in via definitiva | la Corte di Appello di Roma conferma la sentenza

Avellinotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di oggi la Corte di Appello di Roma, Seconda Sezione Penale, presieduta dalla Dott.ssa Brindisi, ha confermato l'assoluzione comminata in primo grado ad Angelo Izzo dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Velletri, Dott.ssa Tarantino, in data 21 Febbraio 2019.La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

