Tra gli ospiti di domenica 2 novembre a ‘Verissimo’ ci sarà Angela Caloisi. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, convolata a nozze con Paolo Crivellin (il tronista che la scelse nel 2018) sarà in studio proprio accompagnata dal marito. La coppia è pronta a raccontare com’è vivere da marito e moglie dopo tanti anni d’amore. Angela Caloisi: chi è. Classe 1994, casertana, Angela Caloisi è nota al grande pubblico pe la sua partecipazione a ‘Uomini e Donne’, ma quella del dating show di Canale 5 non è stata la sua unica esperienza nel mondo dello spettacolo. La ragazza, infatti, laureata in Economia e Commercio, ha iniziato da giovanissima a lavorare come modella e fotomodella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Angela Caloisi ospite a ‘Verissimo’