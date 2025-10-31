Andreazzoli | Spalletti riesce sempre a imprimere il suo marchio la sua mano si vedrà sin da subito

Aurelio Andreazzoli, ex collaboratore e amico di Luciano Spalletti, traccia il profilo del nuovo tecnico della Juventus. Ecco le sue parole a Tuttosport. Le parole di Andreazzoli. Aurelio Andreazzoli, che rosa prenderà in mano Spalletti? «Una rosa forte. Ora il punto è capire e aspettare se l’espressione delle individualità sarà sufficiente a portare un risultato finale. Per capire cosa succederà, chiaramente, è ancora presto». Quanto tempo servirà? «Non tanto. Io mi auguro che Luciano faccia vedere quello che ha sempre dimostrato. Lui riesce costantemente a imprimere il suo marchio. Dunque la sua mano si vedrà sin da subito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

