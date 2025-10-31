Andreazzoli difende Spalletti | Battute sul tatuaggio? Scemenze Si giudichi il lavoro sul campo

Inter News 24 Andreazzoli su Spalletti alla Juventus: «Il tifo deve pensare al gioco, non a chi siede in panchina». Intervistato da Tuttosport, Aurelio Andreazzoli ha espresso la propria opinione sull’approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, difendendo il collega da critiche e ironie legate al suo passato al Napoli. Alla domanda se Spalletti possa trovare difficoltà ambientali dopo aver allenato squadre rivali, Andreazzoli ha risposto con fermezza: «L’ambiente faccia come vuole, per me sarebbe un comportamento non esattamente intelligente. Il tifoso juventino deve avere il desiderio di vedere una squadra brava a esprimersi in maniera compiuta. 🔗 Leggi su Internews24.com

