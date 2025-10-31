Andreazzoli ai tifosi della Juve | Dovete essere intelligenti Spalletti vi renderà belli e vincenti La storia del tatuaggio…

Andreazzoli ai tifosi della Juve: «Dovete essere intelligenti, Spalletti vi renderà belli e vincenti. La storia del tatuaggio.». Parla l’ex collaboratore di Lucio. Aurelio Andreazzoli, ex collaboratore e grande amico di Luciano Spalletti, è stato intervistato da Tuttosport per parlare del nuovo tecnico della Juventus. QUANTO TEMPO SERVE A SPALLETTI – « Non tanto. Io mi auguro che Luciano faccia vedere quello che ha sempre dimostrato. Lui riesce costantemente a imprimere il suo marchio. La mano, si vedrà subito. Per i dettagli, per andare nel particolare invece servirà comunque tempo. Sono i più di? cili da curare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Andreazzoli ai tifosi della Juve: «Dovete essere intelligenti, Spalletti vi renderà belli e vincenti. La storia del tatuaggio…»

