Andrea non è più principe il Regno Unito accoglie con favore decisione di Carlo

(Adnkronos) – La storica decisione di re Carlo III di privare il fratello Andrea dei suoi titoli reali e, di fatto, di esiliarlo ha ottenuto un ampio sostegno nel Regno Unito, ma non è riuscita a placare le richieste di ulteriori misure e di un maggiore controllo sulla monarchia. La decisione del re di revocare .

