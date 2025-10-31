Andrea e lo scandalo sessuale | Re Carlo lo fa fuori come ha umiliato il fratello

Re Carlo III ha avviato il processo "formale" per revocare i titoli reali a suo fratello principe Andrea, travolto dallo scandalo legato al suo rapporto con il defunto finanziere arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori Jeffrey Epstein. Lo ha reso noto Buckingham Palace, precisando che il fratello del sovrano d'ora in poi sarà conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor e dovrà lasciare la residenza di Royal Lodge a Windsor, dove attualmente vive con l'ex moglie, Sarah Ferguson. La decisione porta alla definitiva esclusione del duca di York dagli incarichi pubblici e dai privilegi della famiglia reale britannica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Andrea e lo scandalo sessuale: Re Carlo lo fa fuori, come ha umiliato il fratello

Argomenti simili trattati di recente

Nel Regno Unito. Decisione storica di #BuckinghamPalace. Dopo lo scandalo #Epstein, #ReCarloIII ha avviato le procedure formali per revocare il titolo di principe al fratello Andrea, che d’ora in poi sarà semplicemente Andrew Mountbatten. E dovrà anche ca - facebook.com Vai su Facebook

Scandalo Andrea, dove andrà a vivere l’ex principe sfrattato e perché Carlo ha deciso di cancellarlo - X Vai su X

Re Carlo revoca il titolo di principe al fratello Andrea: che succede nella royal family - Il principe Andrea non è più principe: Re Carlo gli ha tolto il titolo acquisito alla nascita. Riporta fanpage.it

Andrea non è più principe, ma rimane ottavo il linea di succesione: la scelta di Carlo, tra gli scandali e le pressioni di William e Anna - È il caso di Re Carlo III, che decide di privare il fratello Andrea dei suoi titoli reali: ... Lo riporta msn.com

Il principe Andrea del Regno Unito, da anni coinvolto in vari scandali, sarà privato dei suoi titoli reali - Giovedì la famiglia reale del Regno Unito ha comunicato di avere avviato la procedura per togliere i titoli reali al principe Andrea, fratello dell’attuale re Carlo: d’ora in poi sarà chiamato solo An ... Scrive ilpost.it