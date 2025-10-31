Andrea d’Inghilterra, fratello minore di re Carlo, ha perso ogni titolo reale, anche quello di principe, che sembrava suo per nascita. La decisione è stata presa dallo stesso sovrano, e in una nota Buckingham Palace ha sottolineato che, da ora in avanti, l’ormai ex principe Andrea sarà conosciuto come “ il signor Andrea Mountbatten Windsor ”. Perché Andrea d’Inghilterra ha perso il titolo di principe. Ad Andrea è stato inoltre intimato di lasciare il Royal Lodge e di spostarsi “in alloggi privati”. Misure necessarie, fanno sapere dal palazzo reale, «nonostante il fatto che lui continui a negare ogni accusa a suo carico». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Andrea d’Inghilterra, non chiamatelo più principe: il taglio netto di re Carlo