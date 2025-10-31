La conduttrice risponde con delicatezza alle domande sul ritorno di Andrea dopo la tragedia familiare. Nel frattempo lunedì dovrebbe tornare La porta magica, il programma condotto da Andrea Delogu su Rai 2. Andrea Delogu, in queste ore piange la tragica scomparsa del fratello Evan, morto due giorni fa in un incidente stradale. Una notizia che ha profondamente scosso il mondo dello spettacolo, dove la conduttrice è amatissima e apprezzata per la sua professionalità e la sua energia. Nelle ultime ore Milly Carlucci ha parlato del futuro di Andrea a Ballando con le Stelle. Nel frattempo, la produzione di Ballando con le Stelle - dove Andrea è protagonista di questa edizione - si prepara alla nuova puntata di sabato 1 novembre, inevitabilmente segnata dal dolore per la sua perdita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Andrea Delogu tornerà a Ballando con le Stelle? La risposta di Milly Carlucci