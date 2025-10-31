Andrea Delogu tornerà a Ballando con le Stelle? La risposta di Milly Carlucci

Movieplayer.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La conduttrice risponde con delicatezza alle domande sul ritorno di Andrea dopo la tragedia familiare. Nel frattempo lunedì dovrebbe tornare La porta magica, il programma condotto da Andrea Delogu su Rai 2. Andrea Delogu, in queste ore piange la tragica scomparsa del fratello Evan, morto due giorni fa in un incidente stradale. Una notizia che ha profondamente scosso il mondo dello spettacolo, dove la conduttrice è amatissima e apprezzata per la sua professionalità e la sua energia. Nelle ultime ore Milly Carlucci ha parlato del futuro di Andrea a Ballando con le Stelle. Nel frattempo, la produzione di Ballando con le Stelle - dove Andrea è protagonista di questa edizione - si prepara alla nuova puntata di sabato 1 novembre, inevitabilmente segnata dal dolore per la sua perdita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

andrea delogu torner224 a ballando con le stelle la risposta di milly carlucci

© Movieplayer.it - Andrea Delogu tornerà a Ballando con le Stelle? La risposta di Milly Carlucci

Contenuti che potrebbero interessarti

andrea delogu torner224 ballandoAndrea Delugu, la scelta dopo i funerali del fratello. Milly Carlucci parla del suo ritorno a Ballando con le stelle - Milly Carlucci esprime vicinanza alla conduttrice: futuro a Ballando con le Stelle ancora incerto. Segnala libero.it

andrea delogu torner224 ballandoMilly Carlucci sul ritorno di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle: “La vita ci dirà cosa succede” - Milly Carlucci racconta a La Volta Buona la prossima puntata di Ballando con le Stelle, inevitabilmente segnata dal lutto che ha colpito Andrea Delogu ... Da fanpage.it

andrea delogu torner224 ballandoAndrea Delogu, le prime parole dopo la morte del fratello Evan: «È un momento devastante». Il dolore, il funerale e il futuro a Ballando con le stelle - Andrea Delogu, conduttrice e concorrente dell’attuale edizione di Ballando con le stelle, è stata travolta dal dolore per la morte del fratello Evan, appena 18 anni. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Andrea Delogu Torner224 Ballando