Andrea Delogu parla per la prima volta dopo la morte del fratello Evan
Sono giorni difficilissimi per Andrea Delogu, la conduttrice colpita da una terribile tragedia familiare. Il fratello Evan, 18 anni, è recentemente scomparso a causa di un brutto e fatale incidente stradale. Un momento drammatico che Delogu sta vivendo chiusa nel silenzio più assoluto. Tuttavia. 🔗 Leggi su Today.it
