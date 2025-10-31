Andrea Delogu le prime parole dopo la morte del fratello | È un momento devastante

Dopo la tragica morte di suo fratello Evan, a soli 18 anni, Andrea Delogu rompe il silenzio, raccontando un dolore devastante e totalizzante, difficile da spiegare. Il dolore di Andrea Delogu per la morte del fratello Evan. La morte di Evan è stato un durissimo colpo per Andrea Delogu che ha ricevuto la terribile notizia poco dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, show di Milly Carlucci in cui è fra i concorrenti. La conduttrice ha raggiunto immediatamente Bellaria, in Emilia Romagna, luogo in cui è cresciuta e dove viveva anche Evan. Intercettata da Repubblica, ha spiegato: “È un momento devastante, non mi sento di dire nulla”. 🔗 Leggi su Dilei.it

