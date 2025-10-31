Andrea Delogu la decisione della Rai dopo il terribile lutto | Programma sospeso
News tv. “Programma sospeso”. Delogu, la decisione della Rai dopo il terribile lutto – Andrea Delogu e il suo programma pomeridiano “La porta magica” sono stati messi in pausa all’improvviso, lasciando il pubblico senza parole. Un vero terremoto televisivo: la Rai ha sostituito la trasmissione con la popolare fiction francese Candice Renoir. Ma cosa si nasconde dietro questa scelta? La motivazione è di quelle che fanno davvero commuovere e riflettere. “Programma sospeso”. Delogu, la decisione della Rai dopo il terribile lutto. La conduttrice, volto amatissimo di Rai 2, è stata travolta da un lutto familiare che ha lasciato sotto shock colleghi e spettatori. 🔗 Leggi su Tvzap.it
