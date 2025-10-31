Andrea Delogu il dolore per il fratello Evan | È un momento devastante non mi sento di dire nulla

Il dolore della conduttrice. Andrea Delogu è tornata a casa, a Bellaria, chiusa in un dolore che toglie il fiato. Dopo la morte del fratello Evan, 18 anni, la conduttrice si è limitata a dire: «È un momento devastante, non mi sento di dire nulla». Al suo fianco, come sempre, l’amica più cara, Ema Stokholma, con cui ha condiviso negli anni momenti di leggerezza e di amicizia profonda, e ora anche il più difficile. Il legame con Evan era fortissimo. «Il fratello più bello del mondo», lo chiamava Andrea, che lo aveva celebrato lo scorso giugno con un post sui social: «Mio fratello è il più bello del mondo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

