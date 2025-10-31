Andrea Delogu distrutta dal dolore | oggi l’ultimo saluto al fratello Evan morto a 18 anni

i terranno oggi, venerdì 31 ottobre, a Bellaria, i funerali di Evan Delogu, il giovane di 18 anni morto mercoledì 29 ottobre in un incidente stradale in moto. La sorella, Andrea Delogu, 43 anni, è rientrata d’urgenza nella città dove è cresciuta per stare vicino alla famiglia e dare l’ultimo saluto al fratello minore. Il dolore di Andrea Delogu. Andrea, attualmente impegnata nell’edizione in corso di “Ballando con le Stelle”, è apparsa profondamente scossa. Raggiunta dai cronisti de La Repubblica, ha detto con voce rotta: “È un momento devastante, non mi sento di dire nulla.” Le parole del padre Walter Delogu. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Andrea Delogu distrutta dal dolore: oggi l’ultimo saluto al fratello Evan, morto a 18 anni

Leggi anche questi approfondimenti

Il Caffè di Massimo Gramellini, dedicato ad Andrea Delogu - facebook.com Vai su Facebook

Evan Delogu, fratello di Andrea Delogu concorrente di Ballando con le Stelle, è morto a 18 anni in un incidente con la sua moto a Bellaria Igea Marina. La famiglia, legata a San Patrignano, è sconvolta dal dolore per la perdita. - X Vai su X

Andrea Delogu distrutta dal dolore per la morte del fratello Evan: oggi i funerali a Bellaria - Andrea Delogu in lutto per la morte del fratello Evan, 18 anni, vittima di un incidente in moto. Segnala quilink.it

Andrea Delogu, le prime parole dopo la morte del fratello Evan: «È un momento devastante». Il dolore, il funerale e il futuro a Ballando con le stelle - Andrea Delogu, conduttrice e concorrente dell’attuale edizione di Ballando con le stelle, è stata travolta dal dolore per la morte del fratello Evan, appena 18 anni. leggo.it scrive

Andrea Delogu rompe il silenzio: le prime parole dopo la morte del fratello Evan - Andrea Delogu in lutto per la morte del fratello Evan. Segnala donnaglamour.it