Andrea Delogu distrutta dal dolore | oggi l’ultimo saluto al fratello Evan morto a 18 anni

Tivvusia.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

i terranno oggi, venerdì 31 ottobre, a Bellaria, i funerali di Evan Delogu, il giovane di 18 anni morto mercoledì 29 ottobre in un incidente stradale in moto. La sorella, Andrea Delogu, 43 anni, è rientrata d’urgenza nella città dove è cresciuta per stare vicino alla famiglia e dare l’ultimo saluto al fratello minore. Il dolore di Andrea Delogu. Andrea, attualmente impegnata nell’edizione in corso di “Ballando con le Stelle”, è apparsa profondamente scossa. Raggiunta dai cronisti de La Repubblica, ha detto con voce rotta: “È un momento devastante, non mi sento di dire nulla.” Le parole del padre Walter Delogu. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

