Andrea Delogu condivide il suo dolore per la perdita del fratello Evan in un momento difficile

Andrea Delogu affronta un periodo difficile dopo la tragica scomparsa del fratello Evan, un giovane con un luminoso avvenire. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Andrea Delogu condivide il suo dolore per la perdita del fratello Evan in un momento difficile

Commovente partecipazione ai funerali di Evan Oscar Delogu, il 18enne fratello di Andrea Delogu, morto mercoledì scorso in un incidente stradale a Bellaria Igea Marina, nel Riminese. Almeno 500 persone si sono riunite al cimitero monumentale della citta - facebook.com Vai su Facebook

Antonella Clerici e tutta la famiglia di #ÈSempreMezzogiorno si stringono con affetto ad Andrea Delogu e alla sua famiglia - X Vai su X

Il lutto di Andrea Delogu: i funerali e le prime parole della conduttrice dopo la tragedia - Andrea Delogu e le prime parole dopo la tragedia: il dolore per la perdita del fratello Evan. Si legge su notizie.it

Andrea Delogu distrutta dal dolore per la morte del fratello Evan: oggi i funerali a Bellaria - Andrea Delogu in lutto per la morte del fratello Evan, 18 anni, vittima di un incidente in moto. Scrive quilink.it

Dramma per Andrea Delogu: è morto suo fratello, aveva solo 18 anni - Una notizia drammatica per Andrea Delogu: poche ore fa è venuto a mancare suo fratello, Evan aveva solo 18 anni ... Si legge su ultimenotizieflash.com