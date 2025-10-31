Andrea chiusa nel dolore | Non ho più parole In dubbio la presenza a ’Ballando con le stelle’

Lontano da tutti e da tutto. Andrea Delogu, da mercoledì, si è chiusa nel dolore. La conduttrice riminese stava andando alle prove del programma Ballando con le stelle, di cui è una delle concorrenti più amate, quando ha ricevuto la notizia della morte del fratello Evan. Andrea, negli studi, non si è presentata. Ha informato Milly Carlucci e la redazione, ha preso un taxi e ha subito lasciato Roma per andare dal padre Walter a Bellaria. Da mercoledì sera Andrea è con lui: cercano di sostenersi a vicenda, di affrontare la tragedia. Andrea era legatissima a Evan, nato dal secondo matrimonio di Walter Delogu con Livia Avram. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

