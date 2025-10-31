Andrea chiusa nel dolore | Non ho più parole In dubbio la presenza a ’Ballando con le stelle’
Lontano da tutti e da tutto. Andrea Delogu, da mercoledì, si è chiusa nel dolore. La conduttrice riminese stava andando alle prove del programma Ballando con le stelle, di cui è una delle concorrenti più amate, quando ha ricevuto la notizia della morte del fratello Evan. Andrea, negli studi, non si è presentata. Ha informato Milly Carlucci e la redazione, ha preso un taxi e ha subito lasciato Roma per andare dal padre Walter a Bellaria. Da mercoledì sera Andrea è con lui: cercano di sostenersi a vicenda, di affrontare la tragedia. Andrea era legatissima a Evan, nato dal secondo matrimonio di Walter Delogu con Livia Avram. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Confermiamo che via Andrea Costa rimane chiusa dalle 11 alle 18 solo tra via Guerrini e via Breventani: entrambe le laterali rimangono percorribili. - facebook.com Vai su Facebook
Andrea chiusa nel dolore: "Non ho più parole". In dubbio la presenza a ’Ballando con le stelle’ - La corsa della showgirl a Bellaria dopo la tragedia, il silenzio sui social "Evan era come un figlio per lei e vorrebbe che continuasse lo show" . Come scrive msn.com
Il dolore silenzioso di Andrea Delogu. “Per lei Evan era come un figlio” - La conduttrice televisiva ha abbandonato le prove di Ballando con le Stelle appena raggiunta dalla terribile notizia, rientrata a Rimini sta organizzando il funerale del ragazzo di 18 anni, morto in u ... Lo riporta msn.com
Walter Delogu, il dolore per la morte del figlio: "Lavorava duro, mai ci ha chiesto un euro. Venderò la sua moto" - L'uomo affida a Facebook un messaggio per ricordare il figlio Evan, scomparso ieri all'età di 18 anni. Come scrive today.it