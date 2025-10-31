Ancora un incidente con l' auto che finisce nel fossato | ambulanza sul posto traffico in tilt
Ancora un incidente lungo le strade del Ferrarese. Dopo lo spavento di giovedì in Superstrada, venerdì pomeriggio – poco dopo le 15 – un altro sinistro si è verificato in via Comacchio, all’altezza dell’azienda Garden Arcobaleno. Per cause ancora in corso di accertamento, infatti, due autovetture. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
