Ancona anziano di 77 anni bacia una bambina di 12 | aggredito e picchiato dalla famiglia

“Chi mi picchiava a destra, chi a sinistra. Non ho fatto neanche in tempo a reagire. Ho preso le botte, poi non ho visto più niente”. Così un uomo di 77 anni ha ricostruito davanti alla giudice Paola Moscaroli l’aggressione subita a fine maggio 2023 a Falconara Marittima, provincia di Ancona. La vicenda è iniziata – come riporta Leggo – quando l’anziano ha aiutato un bambina di 12 anni ad attraversare la strada e l’ha accompagnata fino al portone di casa per poi baciarla. Un gesto che gli è costato una condanna patteggiata a due anni per violenza sessuale. L’edificio è lo stesso dove l’uomo possiede alcuni appartamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ancona, anziano di 77 anni bacia una bambina di 12: aggredito e picchiato dalla famiglia

