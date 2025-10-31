Anche se il PDP non viene seguito in ogni dettaglio la bocciatura non è ingiusta serve almeno sei in tutte le discipline Il TAR dice no al ricorso di una famiglia
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia si è espresso su un ricorso di alcuni genitori che volevano accedere agli atti scolastici dopo che il figlio, con un piano didattico personalizzato, non era stato promosso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
