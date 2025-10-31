Anche se il PDP non viene seguito in ogni dettaglio la bocciatura non è ingiusta serve almeno sei in tutte le discipline Il TAR dice no al ricorso di una famiglia

Orizzontescuola.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia si è espresso su un ricorso di alcuni genitori che volevano accedere agli atti scolastici dopo che il figlio, con un piano didattico personalizzato, non era stato promosso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

pdp viene seguito ogniPDP per la scuola: cos’è, chi può richiederlo e come funziona - Il PDP (Piano Didattico Personalizzato) permette alla scuola di venire incontro alle esigenze di studenti con DSAo BES ... bimbisaniebelli.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pdp Viene Seguito Ogni