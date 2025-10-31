Ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino Baccini | Progetto al vaglio del consiglio comunale
Fiumicino, 31 ottobre 2025 – “Sperimentare nuove pratiche ambientali, mobilità integrata e politiche avanzate. In tal senso Enac ha recentemente presentato al Comune di Fiumicino il progetto di ampliamento dell’aeroporto, tale proposta è al momento oggetto di un’attenzione e di un’attenta valutazione dell’Amministrazione comunale con l’obiettivo di garantire che essa rappresenti una reale opportunità di crescita e sviluppo anche per la città”. Così il sindaco Mario Baccini durante il suo discorso per il 65° anniversario dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino Nell’intervento il sindaco ha sottolineato come il progetto debba essere realizzato “Con le dovute prescrizioni e n el pieno rispetto delle normative ambientali e urbanistiche. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Meloni, Miccoli e Petrillo contro il progetto di ampliamento dell’aeroporto: “L’amministrazione difenda i cittadini, non gli interessi di ADR”. - facebook.com Vai su Facebook
Sul cantiere dell'Aeroporto di Pisa in ampliamento: la nuova zona 'Arrivi' pronta per l'estate 2026 https://ift.tt/xpy6Iwz https://ift.tt/cMpDGy1 - X Vai su X
Ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino, Baccini: “Progetto al vaglio del consiglio comunale” - Il sindaco alla celebrazione dei 65 anni dell'aeroporto Da Vinci: "Tale proposta è al momento oggetto di un'attenzione e di un'attenta valutazione dell'Amministrazione" ... Secondo ilfaroonline.it
Appalti pilotati a Fiumicino, indagato il sindaco Mario Baccini. E il centrodestra respinge le richieste di dimissioni - Lunedì mattina il sindaco, accompagnato dal suo legale Francesco Caroleo Grimaldi, sarà ascoltato dai magistrati guidati dal ... Si legge su romatoday.it
Il sindaco di Fiumicino è indagato in un’ampia inchiesta su presunti appalti truccati nel comune - Mario Baccini, il sindaco di Fiumicino, vicino Roma, è indagato dalla procura di Civitavecchia per turbativa d’asta, cioè per aver influenzato in modo irregolare l’assegnazione di appalti pubblici. ilpost.it scrive