Ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino Baccini | Progetto al vaglio del consiglio comunale

Fiumicino, 31 ottobre 2025 – “Sperimentare nuove pratiche ambientali, mobilità integrata e politiche avanzate. In tal senso Enac ha recentemente presentato al Comune di Fiumicino il progetto di ampliamento dell’aeroporto, tale proposta è al momento oggetto di un’attenzione e di un’attenta valutazione dell’Amministrazione comunale con l’obiettivo di garantire che essa rappresenti una reale opportunità di crescita e sviluppo anche per la città”. Così il sindaco Mario Baccini durante il suo discorso per il 65° anniversario dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino Nell’intervento il sindaco ha sottolineato come il progetto debba essere realizzato “Con le dovute prescrizioni e n el pieno rispetto delle normative ambientali e urbanistiche. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it