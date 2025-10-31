Ampliamento dell’Accademia Carrara l’accusa | Rendering difforme dal progetto

IL CASO. Secondo la Procura, l’architetto avrebbe indotto il dirigente del Comune di Bergamo che ha concesso l’autorizzazione a commettere un falso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

