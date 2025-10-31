Ampliamento della Carrara FdI | Serve trasparenza Sia fatta luce su uno dei luoghi simbolo di Bergamo
Bergamo. “Quanto emerge in queste ore conferma che le nostre domande erano legittime e le perplessità fondate”. Così Arrigo Tremaglia e Ida Tentorio, rispettivamente coordinatore cittadino e capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, commentano la citazione in giudizio per falso ideologico dell’architetto Ravalli, progettista del camminamento esterno dell’ Accademia Carrara inaugurato a settembre 2024 insieme ai giardini. “Già a settembre 2024 – ricordano Tremaglia e Tentorio – avevamo presentato con il collega Deluse Bonomi un’interrogazione per chiedere spiegazioni sulle difformità tra i rendering mostrati al pubblico e l’opera effettivamente realizzata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
È a #Bergamo il miglior edificio italiano dell’ultimo triennio secondo il Premio italiano di #Architettura. Sul gradino più alto del podio il progetto di ampliamento e valorizzazione dell’Accademia Carrara di Bergamo, firmato dallo studio Antonio Ravalli Architetti. - facebook.com Vai su Facebook
