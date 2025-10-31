Ampliamento del porto di Catania Ciancio e Bonaccorsi M5S | Salviamo la scogliera d' Armisi

Cataniatoday.it | 31 ott 2025

""!Il 9 ottobre scorso il Ministero dell’Ambiente ha approvato la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regolatore del Porto di Catania, accompagnandola con pesanti prescrizioni. Quelle condizioni – che recepiscono in gran parte le osservazioni del Comitato Parco Territoriale Monte. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

ampliamento porto catania ciancioAmpliamento del porto di Catania, Ciancio e Bonaccorsi (M5S): "Salviamo la scogliera d'Armisi - "La scogliera dell’Armisi non è un ostacolo allo sviluppo, ma un bene comune di valore geologico, biologico e paesaggistico inestimabile. Come scrive cataniatoday.it

ampliamento porto catania ciancioCatania, via libera al Piano Regolatore del Porto: “Una pagina storica” - Attenzione è stata posta alla sostenibilità ambientale, con riguardo alle aree di ampliamento a nord e sud del porto. Riporta livesicilia.it

Cga sospende lavori per ampliamento porticciolo di Catania - Con un'ordinanza cautelare, accogliendo il ricorso presentato da Legambiente, il Consiglio di giustizia amministrativa, in composizione collegiale, ha emesso un'ordinanza che, riformando la ... Si legge su ansa.it

