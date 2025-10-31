Amministrazione di sostegno spilla 500mila euro a diciannove anziani

Le Fiamme Gialle di Padova hanno denunciato per peculato un amministratore di sostegno di 71 anni residente a Trebaseleghe nell'alta padovana che, nell’esercizio delle sue funzioni, si è indebitamente appropriato di circa 500mila euro nella disponibilità di 19 assistiti, per la maggior parte. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

