Amministratore di sostegno sottrae 500mila euro a 19 anziani

All'uomo sono stati revocati gli incarichi tutelari e sono stati nominati nuovi amministratori di sostegno dai Tribunali di Padova e Vicenza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Amministratore di sostegno sottrae 500mila euro a 19 anziani

