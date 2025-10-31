Amici del Corni l' amministrazione sta cercando nuovi spazi per accoglierli
“Non è immediato trovare uno spazio o una porzione di immobile in grado di ospitare l’associazione Amici del Corni e i relativi macchinari, ma gli Uffici del servizio Patrimonio sono al lavoro su questo e, a seguito di verifiche in corso, convocheranno l’associazione per sottoporle qualche. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
