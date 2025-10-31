Amici 25 è amore tra Flavia Buoncristiani e Gabriele Gard? I sospetti

Amici è un contenitore di talenti, ma anche di emozioni che crescono tra banco e sala prove. Nelle ultime ore, gli spettatori del daytime hanno puntato i riflettori su Flavia Buoncristiani e Gabriele Gard, due cantanti molto apprezzati che si scambiano sguardi e attenzioni. Chi sono i protagonisti, quando è scattata la scintilla e perché se ne parla? Ecco cosa è accaduto nella scuola di Maria De Filippi. Amici 25: Flavia Buoncristiani e Gabriele Gard i riflettori. Flavia Buoncristiani e Gabriele Gard hanno mostrato affiatamento crescente tra una prova e l’altra. I fan notano sguardi e attenzioni che vanno oltre la semplice amicizia. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

