Amici 25 Alessio criticato dalla professionista Arianna | la dura reazione di Emanuel Lo VIDEO

Alessio Di Ponzio viene criticato dalla ballerina professionista di Amici 25, Arianna Forte. Infastidito e deluso, Emanuel Lo ha deciso di affrontare direttamente il suo allievo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 25, Alessio criticato dalla professionista Arianna: la dura reazione di Emanuel Lo (VIDEO)

Leggi anche questi approfondimenti

Alessio è il primo ballerino a scendere sul palco per esibirsi di fronte a Rossella Brescia! Sarà sua una delle posizioni alte in classifica? #Amici25 - facebook.com Vai su Facebook

Alessio vince la sfida! #Amici25 - X Vai su X

Amici 25, Emanuel Lo rimprovera Alessio: 'Tira fuori il carattere, da te voglio di più' - L'insegnante non ha gradito l'atteggiamento di Alessio di fronte alle critiche dei professionisti: 'Non adagiarti perché sei qui per il secondo anno' ... Segnala it.blastingnews.com

Amici 25, i ballerini professionisti giudicano il comportamento degli allievi - Scopri gli allievi di Amici 25 e le loro performance in palestra con la maestra Celentano e i professionisti di ballo. Secondo mondotv24.it

Anticipazioni Amici 25, puntata del 2 novembre: un assente e un allievo a rischio eliminazione - Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, nel nuovo pomeridiano di Amici in programma per il 2 novembre – registrato oggi – gli allievi si sono esibiti al centro dello studio per le loro ... fanpage.it scrive