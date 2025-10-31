American Horror Story 13 | Un video svela il cast
FX ha svelato il cast della stagione 13 di American Horror Story, la celebre serie di successo creata da Ryan Murphy. Svelato attraverso un video promozionale diffuso via social, il cast della prossima stagione includerà Ariana Grande (prossimamente nelle sale con Wicked: Parte 2 ), Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman e Jessica Lange. Come spesso è accaduto per la serie antologica American Horror Story, il cast di questa nuova stagione è composto da attori che hanno già lavorato nell’universo di Ryan Murphy. Grande ha recitato, per esempio, nella serie satirica slasher “ Scream Queens “, così come le sue co-protagoniste Emma Roberts e Billie Lourd. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
