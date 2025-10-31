Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Rondinella Marzocco in Lutto: è morto il presidente Lorenzo Bosi. Figura di spicco anche in politica firenzepost.it
Trovata morta su un tetto la giovane Miriam Oliviero: era scomparsa a Siena da martedì scorso gazzettadelsud.it
Pd: Bonaccini, 'Prodi da sempre riferimento, strumentalizzate vicende personali' iltempo.it
Valter Mainetti: «Il Ponte sullo Stretto non è solo un’infrastruttura, è un banco di prova per il Paese» panorama.it
Studentessa blocca Macron e gli chiede uno stage: "Posso venire da Lei per sei mesi?" tgcom24.mediaset.it
Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica calcionews24.com
Morta la ragazza scomparsa a Siena, il corpo trovato su un tetto
(Adnkronos) – È stata trovata senza vita questa mattina Miriam Oliviero, la giovane di 24 anni resid... ► periodicodaily.com
All'Augusteo in scena “Opera di Periferia”, Opera musical di Peppe Lanzetta
Al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263, da venerdì 7 a domenica 16 novembre 2025... ► napolitoday.it
Claudio Baglioni a teatro, templi gratis per la festa dei morti e il bosco delle zucche: cosa fare nel weekend
Un weekend che comincia con Halloween e si conclude con la festa dei morti del 2 novembre che ques... ► agrigentonotizie.it
Ma perché gli ex fidanzati di Belen Rodriguez non l’hanno denunciata?
Quante volte a una donna vittima di violenza (di qualsiasi tipo) viene chiesto perché non abbia den... ► donnapop.it
Il dolore di Andrea Delogu per la morte del fratello: “È un momento devastante”
Andrea Delogu è devastata dal dolore per la morte del fratello Evan, scomparso a 18 anni in un trag... ► tpi.it
“Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio una furia: caos in studio (VIDEO)
News tv. “Ti prendo a calci ne…”. Paolo Del Debbio una furia, delirio in studio: “Fatti i c** tuoi!... ► tvzap.it
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 31 ottobre 2025
Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di oggi, 31 ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signor... ► comingsoon.it
Perugia. Si è insediato il nuovo Rettore Massimiliano Marianelli
La redazione del quotidiano nazionale laprimapagina vi propone in esclusiva le immagini realizzate ... ► laprimapagina.it
A Terranuova Bracciolini, oltre 40 km di corsi d’acqua sottoposti a manutenzione
Arezzo, 31 ottobre 2025 – A Terranuova Bracciolini, oltre 40 km di corsi d’acqua sono sottoposti a ... ► lanazione.it
Il Comune di Terricciola cerca un gestore per la palestra polifunzionale
L’amministrazione comunale di Terricciola ha pubblicato un avviso pubblico per l’individuazione di... ► pisatoday.it
Fuori “Everybody Scream”, il nuovo album dei Florence + The Machine: un grido primordiale di vita, di morte e di libertà
Poco più di un mese fa Florence Welch, voce e volto dei Florence + The Machine, si è confidata con ... ► metropolitanmagazine
Totò e la sua Napoli: tra film, poesie e canzoni, come l'attore racconta la sua città | VIDEO e FOTO
“‘Io sono parte napoletano e parte nopèo’, diceva Totò. Doppiamente cittadino, doppiamente napolet... ► napolitoday.it
Tonni dallo Yemen, rombi spagnoli e sardoni importati: ecco il pesce che mangiamo (e perché potrebbe peggiorare)
Lo chiamano il golfo dei miracoli per la sua incredibile rapidità di popolarsi e per l’indiscussa ... ► triesteprima.it
Miriam Oliviero è morta: la ragazza scomparsa trovata a Siena vicino a piazza del Campo
Siena, 31 ottobre 2025 – Miriam Oliviero è morta. La ragazza di 24 anni scomparsa lo scorso 28 ott... ► lanazione.it
Montevarchi celebra la festa del 4 Novembre
Arezzo, 31 ottobre 2025 – L’Amministrazione comunale di Montevarchi si prepara anche quest’anno a c... ► lanazione.it
Flavio Briatore: “Sinner non è benvoluto perché c’è una cosa che in Italia non gli perdoneranno mai”
Il manager spiega perché il numero due al mondo ha spesso un bersaglio disegnato sulle spalle: "Acc... ► fanpage.it
Istat: inflazione e carrello rallentano
12.30 Nelle stime preliminari Istat, a ottobre 2025 l'inflazione segna -0,3% su base mensile e +1,2... ► televideo.rai.it
"Ritrovo neofascista nella sede Fdi a Parma, i parlamentari locali condannino quanto accaduto"
“In questi anni abbiamo chiesto in più occasioni al capogruppo di Fratelli d’ Italia Priamo Bocchi... ► parmatoday.it
“Mi ha lasciata”. Lutto devastante per l’amata cantante, un addio che fa tanto male
Sono mesi di grande fermento per la cantante, che da marzo è tornata al centro della scena musicale... ► caffeinamagazine.it
Reading Party Napoli
La magia della lettura torna a Napoli con Reading Rhythms e Libri Sottolineati, per un nuovo appun... ► napolitoday.it
L’ultima versione di Salvini ha un tono istituzionale e non polemico
Dopo le dichiarazioni di guerra contro i giudici, il governo ieri ha saggiamente anche se forse no... ► linkiesta.it
Il furgone "riciclato" è la nuova mega centrale operativa della protezione civile
Sarà la nuova centrale operativa mobile che protezione civile utilizzerà come posto di comando ava... ► monzatoday.it
Tensione in Eccellenza: deve restituire il pallone ma... segna da 50 metri!
Durante Taranto-Acquaviva, match di Coppa Italia di Eccellenza, il tarantino De Rosa segna da 50 met... ► video.gazzetta.it
Radio Maria trasmette la Santa Messa dalla Casa di Riposo “Fossombroni”
Arezzo, 31 ottobre 2025 – Radio Maria trasmette la Santa Messa dalla Casa di Riposo “Fossombroni”. ... ► lanazione.it
“L’abbiamo trovata così”. Scomparsa da mesi, scoperta choc sulla 17enne: arrestato il padre
Una storia drammatica e insieme di speranza arriva da Afragola, nell’area nord di Napoli, dove una ... ► caffeinamagazine.it
Casarano Monopoli ad alto rischio, stop alla vendita di biglietti in provincia di Bari
LECCE – Il prefetto di Lecce, Natalino Manno, ha adottato un provvedimento restrittivo in vista de... ► lecceprima.it
Biasin sull’Inter: «Chivu non abbasserà la difesa, davanti gli serve qualcosa di diverso»
di Redazione Inter News 24Biasin, noto giornalista vicino agli ambienti nerazzurri commenta la filos... ► internews24.com
Spalletti: "Se non avessi creduto in questa Juve non avrei accettato un contratto di 8 mesi"
Il tecnico alla vigilia del debutto sulla panchina bianconera: "Prevale la voglia di riportare la Ju... ► gazzetta.it
Trovata morta su un tetto la giovane Miriam Oliviero: era scomparsa a Siena da martedì scorso
E’ stata trovata morta stamani a Siena Miriam Oliviero, la 24enne residente a Monteroni d’Arbia (Sie... ► gazzettadelsud.it
Spalletti alla Juve: “Sensazioni bellissime, voglia di riportarla in alto”
Il nuovo tecnico della Juventus Luciano Spalletti è stato presentato in conferenza stampa. Accanto ... ► lapresse.it
Macchina rubata alle porte del centro, l'appello dei proprietari: "Non pensavamo succedesse lungo una strada molto frequentata"
Un appello disperato a chi dovesse aver notato qualcosa di sospetto, ma anche un modo per mettere ... ► chietitoday.it
VIDEO | Farmaci equivalenti, Sicilia fanalino di coda: solo il 22% li sceglie, sprecati oltre 43 milioni l’anno
Ben 43,7 milioni di euro. Questa è la stima del potenziale risparmio annuo in Sicilia, se solo i p... ► palermotoday.it
Estée Lauder mostra segni di ripresa in Cina: la strategia di rilancio funziona
Wall Street non mente: Estée Lauder ha superato le aspettative di stima di vendita del primo trimes... ► metropolitanmagazine
“Sesso con minorenni? In quel periodo avevo la testa da ragazzina”: parla la maestra assolta per pornografia minorile
“Quel tipo di videochiamate non le farei mai più, purtroppo era un periodo un po’ immaturo”. Parla ... ► ilfattoquotidiano.it
Cappelli da strega, abiti scheletro e trucco da sposa cadavere. Gli outfit per la notte del 31 ottobre con cui fare colpo, senza sforzo
Niente panico. Sia che l’invito ad una festa a tema sia arrivato settimane fa, sia che si tratti di... ► iodonna.it
Basket, Serie A: Trento Bologna e Trapani Brescia i big match del weekend
Si disputa questo weekend la quinta giornata del massimo campionato italiano di basket e sono diver... ► oasport.it
San Siro Inter, slitta il rogito per l’acquisto dell’area: corsa contro il tempo prima del 10 novembre
di Redazione Inter News 24San Siro Inter, il rinvio legato a questioni tecniche e finanziarie: i clu... ► internews24.com
Ponte Messina: Bonelli, 'se ci fosse referendum gli italiani lo cancellerebbero'
Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Se ci fosse un referendum, gli italiani abrogherebbero la norma sul Po... ► iltempo.it
Ultima Generazione: Processo eni contro Michele Giuli, a febbraio si passa ai testimoni della difesa
Ieri si è tenuta l’udienza con il teste di Eni. Vola la raccolta fondi per le spese legali Roma ... ► puntomagazine.it
Musica ma anche sportello antiviolenza: alla Vucciria nasce il primo disco club gay per soli uomini
Apre in città il primo ed unico disco club dedicato ad un pubblico esclusivamente maschile: gay-bi... ► palermotoday.it
"Ciàvemo i moscioli" (anche) sull'albero: arrivano le palline di Natale anconetane per celebrare il dialetto
ANCONA - Quest'anno l'albero di Natale parla anconetano. A portare l'autentico spirito dorico sott... ► anconatoday.it
Giustizia, il sottosegretario Delmastro: "Il 90% delle toghe festeggerà. Nessun giudice più succube delle correnti"
«Questa riforma era una necessità morale impellente dopo quanto abbiamo scoperto all'hotel Champagn... ► iltempo.it
Visite guidate alla salina di Volterra
Un’occasione per scoprire da vicino la storia e il fascino della produzione del sale. Ogni fine se... ► pisatoday.it
Blitz all'istituto Angeloni: forzano le porte e aggrediscono un bidello con il passamontagna. Scuola evacuata
Momenti di tensione questa mattina all’Istituto Angeloni di Frosinone, dove si è resa necessaria l... ► frosinonetoday.it
Ponte, l'ad della società Stretto di Messina: "Rispettate tutte le norme. Il cantiere al via a febbraio"
Dopo il mancato visto della Corte dei Conti alla delibera del Cipess per la realizzazione del Ponte... ► iltempo.it
Scioperano i lavoratori dell'Ikea di San Giovanni Teatino, la protesta indetta dalla Filcams Cgil
La Filcams Cgil Chieti dichiara lo sciopero dei lavoratori del punto vendita Ikea di San Giovanni ... ► chietitoday.it
chi è Angelo Repoli ecco la lista dei campioni David Alcaide, Francisco Sánchez Ruiz
In questo articolo, esploreremo le carriere di alcuni dei più iconici campioni spagnoli, tra cui Da... ► citypescara.com
“Halloween” il capolavoro horror di John Carpenter che ha definito un genere
La notte di Halloween e il film che la rappresenta Oggi è la festività di Halloween, la notte… L'ar... ► multisapere.com
I conti in tasca a Maria Zakharova: i guadagni poco chiari della portavoce di Lavrov
Tra i falchi russi che non vogliono la fine della guerra in Ucraina, al di là delle condizioni post... ► lettera43.it
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 31 ottobre 2025: numeri in diretta, quote e jackpot
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 31 Ottobre 2025: numeri vincenti in diret... ► affaritaliani.it
Sangiuliano: "Siete dei poveri comunisti". Il bracciale omaggio a Berlusconi mostrato a Formigli: "Non lo tolgo più"
"Siete dei poveri comunisti", scandiva nel 2009 Silvio Berlusconi durante un comizio a Cinisello B... ► today.it
Ballando con le stelle, Milly Carlucci rompe il silenzio sulla morte del fratello di Andrea Delogu: "Disgrazia agghiacciante"
La conduttrice Milly Carlucci e il cast di Ballando con le stelle si sono stretti intorno ad Andrea ... ► comingsoon.it
L’architetto Ravalli accusato di falso per i lavori alla Carrara: chiesto il processo
La Procura di Bergamo ha citato in giudizio per falso ideologico l’architetto Antonio Ravalli, prog... ► bergamonews.it
Tale e Quale Show 2025, stasera su Rai 1: cast, classifica e imitazioni della sesta puntata | 31 ottobre
Tale e Quale Show 2025, il varietà campione d’ascolti presentato da Carlo Conti torna anche nella n... ► superguidatv.it
Aladdin 2: Naomi Scott smentisce gli ultimi rumor sul sequel
Aladdin 2: Naomi Scott smentisce gli ultimi rumor sul sequel Diretto da Guy Ritchie, il remake orig... ► cinefilos.it
Monaco avverte: “Sinner ha poca benzina nel serbatoio. Ha meno resistenza in questa fase della carriera”
Jannik Sinner resta l’unico italiano in corsa al Masters 1000 di Parigi 2025, dopo la sua vittoria ... ► oasport.it
Fornovo, il sindaco stringe sugli alloggi per stranieri: “Non sarà terra di conquista per sciacalli”
Fornovo. Scatta la stretta sugli alloggi destinati agli stranieri. Con una nuova ordinanza viene im... ► bergamonews.it
Terni, Anna Maria Bernini: "Sono pronti i fondi per il nuovo campus dell'istituto Briccialdi"
Un pomeriggio intenso e carico di significato quello di giovedì 30 ottobre, quando il Conservatori... ► ternitoday.it
La rivoluzione digitale nel mondo agricolo parte dalle terre pontine
L'innovazione digitale si fa sempre più strada nel mondo agricolo. Ieri, presso lo stabilimento de... ► latinatoday.it
Violenza e stalking, impennata di casi negli ultimi due anni
Un forte aumento dei casi di violenza privata a Trieste negli ultimi due anni, lo rivelano i numer... ► triesteprima.it
Ponte Messina: Bonelli, 'se ci fosse referendum gli italiani lo cancellerebbero'
Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Se ci fosse un referendum, gli italiani abrogherebbero la norma sul Po... ► iltempo.it
Autobotte si ribalta in galleria sull'autostrada A14 e perde il carico di gasolio, lunghe code verso Pescara [FOTO VIDEO]
Incidente lungo l'autostrada A14 con un'autobotte che si ribalta in galleria con sversamento del g... ► ilpescara.it