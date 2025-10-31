Ambesi prudente | Forse c’era un malessere per Sinner Shelton di sicuro non è malleabile

La vittoria di Jannik Sinner sull’argentino Francisco Cerundolo e l’imminente sfida allo statunitense Ben Shelton con in palio le semifinali del Masters 1000 di Parigi sono stati alcuni dei temi principali toccati nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. “ I match tra Sinner e Shelton hanno una storia ben precisa. C’è stato un tie-break in ogni partita. I precedenti sono a senso unico. L’americano è in crescita, ma reduce da un problema fisico, anche se è molto più fresco di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

