Le streghe si divertono, giocano col fuoco e, se non si bruciano o non vengono arrostite da moralisti noiosi e insopportabili, trovano una loro nicchia privilegiata nella società. Di certo l'hanno trovata a Triora, in provincia di Imperia, un paesino con poche centinaia di abitanti popolato fin dall'alba dei tempi dalle più affascinanti fattucchiere liguri. Tanto è che al villaggio è stato donato il sinistro nomignolo di «Salem d'Italia». Il chiaro riferimento è alle streghe (o presunte tali, fate voi) che a Salem, nel Massachusetts, furono brutalmente impiccate dal 1647 al 1678. La caccia alle streghe si scatenò invece a Triora (baluardo cattolico) nel 1587.

© Panorama.it - Altro che rogo, una mostra a Padova rivela il fascino immortale (e magico) delle streghe