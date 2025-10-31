Altro che Halloween i veri mostri sono nel portafoglio Ecco perché l’Italia ha paura del denaro

L’Italia non ha mai avuto bisogno di Halloween per convivere con i propri fantasmi. Li chiama inflazione, mutuo, costo della vita. Li incontra ogni giorno, tra una spesa al supermercato e un messaggio della banca, e a quanto pare fanno più paura di Dracula. Un sondaggio commissionato da Revolut e condotto da Dynata racconta un Paese dove il denaro non è più solo misura del benessere, ma terreno minato di ansie, rinunce e disillusioni. Il denaro, un tempo simbolo di sicurezza e riscatto, oggi appare come una presenza inquieta: c’è, ma non basta mai; serve, ma non consola. È il fantasma silenzioso che attraversa le conversazioni, le famiglie, le relazioni. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Altro che Halloween, i veri mostri sono nel portafoglio. Ecco perché l’Italia ha paura del denaro

