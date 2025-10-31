Alteravano le liste d’attesa per lavorare meno è successo all’ospedale fiorentino di Careggi | cosa succederà ora?

31 ott 2025

Allospedale Careggi di Firenze è scoppiato un caso che ha sollevato molte polemiche. Dieci medici specializzandi sono stati rinviati a giudizio dopo essere stati accusati di aver manipolato il sistema delle prenotazioni per alleggerirsi il carico di lavoro durante l’estate 2023. Il meccanismo era abbastanza semplice ma efficace. Tra luglio e agosto 2023, i medici inserivano nel sistema informatico “CUP 2.0” più prenotazioni finte per lo stesso paziente, anche nello stesso giorno, quando in realtà quella persona aveva chiesto solo una visita. Facendo così, riempivano velocemente l’agenda e impedivano ad altri pazienti di prenotare. 🔗 Leggi su Cultweb.it

