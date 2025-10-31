Alta Valle gli Alpini festeggiano i 100 anni

L’ANNIVERSARIO. Domani 1° novembre le celebrazioni per il secolo di fondazione del primo Gruppo locale. Ora se ne contano 18 con 600 iscritti. Il capo zona Quarteroni: «Noi penne nere siamo custodi della memoria e del territorio montano». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Alta Valle, gli Alpini festeggiano i 100 anni

