Alpine A390 | agilità ai massimi livelli
(Adnkronos) – La nuova Alpine A390 rappresenta una svolta tecnica per la Casa francese. Questa sport fastback a cinque posti adotta un’architettura elettrica inedita, con tre motori: uno anteriore che aziona le ruote frontali e due motori posteriori dedicati ciascuno a una ruota. Tale configurazione, oltre a garantire la trazione integrale, consente un controllo indipendente . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
