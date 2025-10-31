Alonso perdona Vinicius dopo la reazione nel Clasico | Mercoledì abbiamo avuto un incontro con tutti e la questione è chiusa

In conferenza stampa per presentare la sfida contro il Valencia, Xabi Alonso ha affrontato la questione Vinicius, spiegando che l’attaccante si è scusato durante un incontro con la squadra e che la vicenda è ormai chiusa. Le parole di Alonso. Vinicius si è scusato con te? «Mercoledì abbiamo avuto un incontro con tutti e Vinicius è stato impeccabile. Parlava sinceramente, con il cuore, ed era molto rispettoso. Per me, la questione è risolta. Ha dimostrato onestà, ha parlato con il cuore. La cosa più importante è quello che ha detto e sono rimasto molto soddisfatto. Da mercoledì la questione è chiusa». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

