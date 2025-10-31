Alonso perdona Vinicius dopo la reazione nel Clasico | Mercoledì abbiamo avuto un incontro con tutti e la questione è chiusa
In conferenza stampa per presentare la sfida contro il Valencia, Xabi Alonso ha affrontato la questione Vinicius, spiegando che l’attaccante si è scusato durante un incontro con la squadra e che la vicenda è ormai chiusa. Le parole di Alonso. Vinicius si è scusato con te? «Mercoledì abbiamo avuto un incontro con tutti e Vinicius è stato impeccabile. Parlava sinceramente, con il cuore, ed era molto rispettoso. Per me, la questione è risolta. Ha dimostrato onestà, ha parlato con il cuore. La cosa più importante è quello che ha detto e sono rimasto molto soddisfatto. Da mercoledì la questione è chiusa». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
News recenti che potrebbero piacerti
?Xabi Alonso avvisa: “Juve pericolosa! Yildiz, una crescita pazzesca”. Sul Real Madrid e Mbappé… - facebook.com Vai su Facebook
Alonso perdona Vinicius dopo la reazione nel Clasico: «Mercoledì abbiamo avuto un incontro con tutti e la questione è chiusa» - Tutto chiuso tra Vinicius e Xabi Alonso: l'allenatore spagnolo "perdona" la reazione del fuoriclasse brasiliano ... Come scrive ilnapolista.it
Sfogo nel Clasico, Vinicius si scusa con tutti con un post social ma si dimentica Xabi Alonso: "A volte la passione prende il sopravvento" - Dopo due giorni di riposo, il Real Madrid è tornato ad allenarsi agli ordini di Xabi Alonso che ha avuto un colloquio costruttivo con Vinicius dopo lo sf ... Segnala eurosport.it
Vinicius si scusa con tutti... tranne che con Xabi Alonso. Il brasiliano continua a far discutere - Dopo due giorni di forti critiche da parte della stampa spagnola per il suo comportamento durante il Clásico, Vinicius Junior ha finalmente rotto. Scrive tuttomercatoweb.com